Les travaux seront très bientôt terminés.

C’est une très bonne nouvelle pour les piétons, les cyclistes, les cavaliers, les familles et plus globalement les amoureux de la nature. D’ici quelques jours, tous pourront profiter d’un chemin cyclable de type RAVeL, en revêtement hydrocarboné sur une largeur de trois mètres, concrétisés sur une partie de l’ancienne ligne de chemin de fer entre la rue Emile Lété et la rue Hautecoeur, à Sirault.

Les travaux avaient débuté avant la crise de covid-19 mais avaient inévitablement dû être interrompus. Ils sont désormais en passe d’être terminés. "Chaque année, la ville dédie un budget aux projets destinés à créer, favoriser, améliorer la mobilité douce. Ce projet poursuit les mêmes objectifs", précise Luc Dumont (PS), échevin des travaux.