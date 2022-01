Élue au rang de mets national, la frite fait la fierté de tout un pays ! Un classement, établi par le site les-friteries.com, lui est d’ailleurs totalement consacré. Ce dernier, établi selon l’indice de popularité des établissements en 2021, vient de paraitre, dégageant ainsi un top 15 parmi les 1093 friteries installées en Belgique.

Si le top trois est occupé par deux friteries luxembourgeoises et une friterie basée à Péruwelz, on y retrouve, en dixième position, un établissement siraultois (Saint-Ghislain), la friterie O’Ptit En-K. C’est le seul de la région Mons-Borinage. "L’an dernier, nous étions 9e, cette année nous sommes 10e mais c’est déjà une fierté !", souligne Sylvie De Waele, gérante.

"C’est une belle reconnaissance pour toute l’équipe, sans qui rien ne serait possible. On ne peut pas plaire à tout le monde, il y a toujours des avis négatifs qui se mêlent aux commentaires positifs mais globalement, on retrouve toujours les mêmes satisfactions. Les clients évoquent la qualité des produits mais surtout l’ambiance qui règne au sein de notre friterie !"

Il faut dire que derrière le comptoir, Sylvie De Waele peut compter sur le soutien indéfectible de ses proches : son époux Fabien, sa fille Courtney et finalement Sydney. "Jusqu’à il y a peu, nous étions encore sept à y travailler. Nous ne sommes plus que quatre parce qu’avec la crise et la nécessité de présenter un covid safe ticket, nous ne parvenons plus à remplir notre salle."

Une situation difficile, qui n’entache pas pour autant le moral de la petite famille. "On a bien entendu sollicité nos clients pour qu’ils votent pour nous ! On les a poussés à nous soutenir car c’est une belle publicité pour l’établissement. En décembre, nous étions encore en troisième position. Nous finissons finalement 10e mais c’est très bien. Rester dans le top 10, c’est l’objectif !"

Si la gérante accorde tant d’importance à ce classement national, c’est que les retombées sont importantes. "On constate un élargissement de notre clientèle. C’est la preuve que cela permet de nous faire connaitre, de faire connaitre Sirault. L’an dernier, nous avions des clients venus de Mons et de Bruxelles. Ce sont des gens qui visitent tous les établissements du top 10 ou 15 et qui se font leur propre opinion."

Le classement est naturellement subjectif, basé sur le nombre de votes engrangés par les friteries. Mais il a le mérite de mettre celles-ci en valeur, qu’il s’agisse de petits établissements familiaux ou de plus grosses structures.