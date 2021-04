Jusqu’ici, les riverains de la rue Blondiau, à Sirault, semblaient profiter d’une certaine tolérance pour stationner leurs voitures sur les trottoirs. Cette période semble désormais révolue : ce mercredi, la donne a changé et le passage de la police a donné lieu à la rédaction de plusieurs PV. Les usagers qui n’étaient pas stationnés sur la voirie devront dès lors s’acquitter d’une amende de 150 euros.

Autant écrire que ce changement ne ravit pas grand monde. Annoncé par un riverain sur les réseaux sociaux, il a suscité bon nombre de réactions. "C’est bien car les trottoirs sont libres pour les piétons mais je vous garantis que des voitures vont se faire choper par les pilotes de nuit… Prenez vos dispositions", avertit un citoyen.

"Nos voitures seront des plots à esquiver et quand il y aura des accidents, peut-être qu’ils y repenseront…" souligne-t-il encore. "Ce sont nos voitures qui serviront de chicanes", complète un autre. Certains évoquent une situation similaire dans les rues voisines et partagent leur amère expérience : rétroviseurs arrachés, flancs griffés, voitures sinistrées,…

"Ce qui choque, c’est que soudainement, ils décident de verbaliser alors que jusqu’ici, ils laissaient faire. Ils auraient pu prévenir les riverains qu’ils allaient sévir avant d’infliger des amendes…" Par ailleurs, si nombreux sont ceux qui comprennent la nécessité de permettre aux piétons de se réapproprier les trottoirs, tous réclament des alternatives.

"Il faut sécuriser les stationnements sur la route avec des chicanes, parce que verbaliser sans proposer de solution viable, c’est n’importe quoi." De son côté, la zone de police boraine confirme que plusieurs PV ont été dressés. Ce sont les véhicules dont les quatre roues étaient sur le trottoir et qui gênaient le passage, par exemple d’une poussette, qui sont concernés.

Par ailleurs, elle précise encore qu’un toute-boite avait été distribué il y a quelques mois par les agents de quartiers afin de rappeler le règlement général de police et les règles liées au stationnement. "On tente toujours de privilégier le dialogue et les avertissements à la verbalisation immédiate, qui peut être contreproductive."

Pour renforcer ces échanges, la zone de police et d’autres intervenants planchent ainsi sur la mise en œuvre de plateforme stratégique zonale et communales.

Des plateformes interdisciplinaires pour dégager des solutions

Le projet avait été annoncé fin 2019 et a quelque peu été mis en standby, crise oblige. Mais la volonté de le concrétiser reste réelle. "La sécurité routière reste l’une des préoccupations majeures des citoyens", explique Vincent Dascotte pour la zone de police boraine. "La vitesse excessive et les stationnements gênants sont deux choses qui reviennent souvent lorsque l’on cherche à savoir ce qui les gêne le plus."

La plateforme aura pour objectif de rassembler tous les intervenants autour d’une même table afin que des solutions adéquates soient trouvées. "Il s’agit des bourgmestres des cinq communes, des directeurs généraux, des échevins de la mobilité, mais aussi de la police via sa direction, son service roulage, ses services de proximité,…" Le SPW, gestionnaire de nombreuses voiries dans la région, pourrait y être associé en temps voulu.

Ces plateformes seront donc lancées dans chaque commune de la zone couverte par la police boraine (Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon, Saint-Ghislain). La première devrait voir le jour en juillet prochain.