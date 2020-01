Selon l'accusation, le chiffre d'affaire de cette entreprise approche les quatre millions d'euros.

Le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, a entamé mercredi l'analyse d'un dossier impliquant douze hommes, soupçonnés d'être à la base d'un vaste trafic de stupéfiants dans le Borinage. Une prévention de blanchiment a été retenue par le ministère public qui a requis des peines d'un an à six ans de prison.

Le 27 septembre 2017, une instruction a été ouverte à l'encontre de deux frères, placés sous écoute téléphonique. La police fédérale avait eu vent que les deux hommes trempaient dans un trafic de cannabis et de cocaïne et que l'un d'eux se rendait souvent aux Pays-Bas.

Selon le ministère public, l'enquête s'est focalisée sur un homme "qui mène un train de vie supérieur à ses revenus déclarés" et qui a repris une société, en février 2018, gérant deux pizzerias à Quiévrain et Boussu, plaques tournantes de ce trafic à grande échelle.

Le parquet estime que plusieurs kilos de drogues ont été importés des Pays-Bas entre janvier 2015 et décembre 2018. Lors de perquisitions, des armes ont également été retrouvées ainsi que des munitions.

Pour le ministère public, la circonstance aggravante d'association est établie avec la particularité qu'il existe des liens familiaux et amicaux entre les prévenus. Les deux frères sont considérés comme les dirigeants "de cette organisation criminelle créée dans le but de s'enrichir et de devenir millionnaire". Selon l'accusation, le chiffre d'affaires de cette entreprise approche les quatre millions d'euros.

Le substitut du procureur a requis des peines de six ans de prison ferme contre les frères et des peines d'un an à quatre ans contre les autres prévenus. De lourdes confiscations ont en outre été requises. Les avocats de la défense plaideront sur plusieurs audiences.