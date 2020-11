Particulièrement active sur le terrain, la police boraine va pouvoir compter sur de nouveaux véhicules pour sillonner les routes de la région. Six nouveaux combis rejoignent en effet la flotte de son service interventions qui compte désormais sept combis, une VW Jeta et un Touran, une Octavia ainsi que deux véhicules banalisés dédiés au bureau d'information judiciaire.

Les nouveaux combis sont des VW Transporter 2.0 TDI, boite automatique et quatre roues motrices. Que les contrevenants qui seraient amenés à être entendus par les forces de l'ordre à l'intérieur de ces nouveaux véhicules se rassurent, les combis sont spécialement aménagés et disposent même de la climatisation à l'avant et à l'arrière.