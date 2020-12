Elle était attendue, plus encore dans une région où la plupart des structures ont fermé les portes, temporairement pour cause de travaux ou définitivement. Ce 21 décembre, les bassins d’Aqua’regnon seront à nouveau accessibles aux nageurs. Plusieurs mesures de sécurité devront être respectées afin d’offrir à chacun une baignade en gardant l’esprit serein.

Concrètement, l’accès à la piscine sera autorisé sous réserve de réservation, soit via email (piscine@quaregnon.be) soit par téléphone via le 065/77 98 40. Le lavage des mains sera obligatoire dès la rentrée dans l’infrastructure et le port du masque sera obligatoire jusqu’à l’entrée en cabine pour toute personne de plus de 12 ans. Afin de contrôler le flux des visiteurs le mieux possible, des flèches d’itinéraire sont installées ainsi que des marques d’1,5 mètre de distance aux points d’attente potentielle.

Les vestiaires individuels numérotés devront être utilisés et les mêmes cabines seront utilisés avant et après l’activité. Les casiers, également numéros, seront utilisés par les nageurs afin que ceux-ci puissent placer leurs effets personnels en respectant le numéro de cabine. La douche est obligatoire mais une douche sur deux sera condamnée afin de permettre le respect des distances physiques.

Au total, le grand bassin ne pourra pas accueillir plus de 20 nageurs, qui ne pourront être que cinq à se partager un même couloir. Les changements de couloir ne seront pas autorisés, pas plus que les arrêts trop longs aux abords du bassin. Les nageurs devront respecter la distanciation sociale, à savoir une distance de minimum 1,5m entre chaque personne, en tout temps. Un circuit d’entrée et de sortie du bassin a été créé.

Notons encore que pour minimiser le flux des visiteurs, seul le personnel de la piscine et les nageurs inscrits sont autorisés à entrer dans le complexe de la piscine. La présence d’accompagnateurs pendant la durée de l’activité n’est pas autorisée. Les accompagnateurs ne peuvent pas non plus flâner au sein de l’infrastructure afin de maintenir l’afflux de personnes gérable. Le personnel tiendra par ailleurs une liste des participants, par séance, en prenant les informations nécessaires au tracing (nom, prénom, adresse, téléphone) lors de la réservation.

La piscine sera ouverte aux horaires suivants :