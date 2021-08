En matière de stationnement, il n’est visiblement pas simple de contenter tout le monde. Confrontées aux problèmes de voiture-ventouses, qui accaparent des places de stationnement durant plusieurs jours, voire une journée entière, les autorités locales cherchent des solutions. À Dour, différentes solutions sont désormais proposées.

À savoir du stationnement gratuit et du stationnement réglementé, notamment via des périodes de 30 minutes ou de deux heures. Plusieurs axes sont concernés, y compris la rue Grande. Certains riverains estiment que la problématique relève du véritable casse-tête, et l’ont fait savoir en poussant un coup de gueule sur les réseaux sociaux.

"Je crois qu’on a perdu le respect pour les riverains de la rue Grande", explique une internaute via la page citoyenne Ca s’passe à Dour. "Rue Delval, on griffe notre voiture. Parking de l’église, il faut aller changer un disque toutes les deux heures. Dans la rue en elle-même, pas de parking dans le bas et pas possible d’obtenir une carte riverain."

Cette automobiliste s’étonne d’avoir retrouvé, sur son parebrise, un avertissement. "Maintenant que l’on se gare dans la partie de la rue Delval, du parc au California, on nous colle des papiers sur la bagnole car nous sommes mal stationnés, alors qu’il n’y a pas de panneau et pas de ligne jaune au sol."

En réalité, ces avertissements entrent dans le cadre d’une campagne de prévention. "La police a commencé à verbaliser de manière plus importante le stationnement qui ne respecte pas le code de la route", précise Carlo Di Antonio (Dour Demain), bourgmestre. "Pour éviter des PV, nos stewards font de la prévention en avertissant les propriétaires des véhicules mal stationnés, de manière à leur éviter une amende."

Une initiative qui devrait, a priori, être saluée mais qui ne semble pas satisfaisante aux yeux de tous. Le bourgmestre rappelle encore "que d’ici quelques semaines, un total de 400 places dans le centre, dont une centaine à durée limitée dans les périodes d’ouverture des commerces » seront disponibles. « Aucun commerce ne se situe à plus de 80 mètres d’une série de place."

Bref, en matière de stationnement, les efforts sont à fournir de chaque côté.