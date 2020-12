C’est une bonne nouvelle pour les élus locaux qui ont ficelé le dossier mais c’est aussi et surtout une excellente chose pour les enfants de l’école communale d’Havay. En effet, le gouvernement wallon vient de valider l’éligibilité du dossier de rénovation du bâtiment de l’ancienne école. L’octroi de cet important subside va permettre au collège communal de lancer les différentes procédures nécessaires au lancement des travaux.

En juin dernier déjà, la Fédération Wallonie-Bruxelles avait émis un avis favorable. Manquait donc celui du gouvernement wallon. "À terme, ces subsides vont nous permettre de procéder en la mise en conformité incendie et électricité, l’isolation du bâtiment, la réfection de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, de l’ensemble du système de chauffage et des sanitaires et en la sécurisation des accès", explique Alexis Jaupart (PS), échevin de l’enseignement.