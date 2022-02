Le fonctionnement des Provinces était passé à la loupe, ce mercredi soir, dans le magasin Investigation de la RTBF. Intitulé « Provinces, le grand ménage », le dernier numéro aura suscité des réactions dès le lendemain de sa diffusion, notamment du côté de la députée-bourgmestre Jacqueline Galant (MR), qui estime que si de nombreuses missions menées par les provinces sont essentielles, "il reste de nombreux efforts à faire pour mettre fin aux pratiques scandaleuses du passé."

L’émission s’est notamment intéressée à l’asbl Teralis, subsidiée par la Province de Hainaut. "J’ai été la première à dénoncer, plusieurs fois au parlement, l’existence des agences de voyage pour la province du Hainaut. L’ASBL Teralis, initialement créé pour proposer des voyages adaptés aux personnes handicapées, propose principalement aujourd’hui aux touristes lambdas des voyages au ski, au sud de la France, du Maroc ou encore de dormir dans des camps de réfugiés en Palestine", souligne Jacqueline Galant.

"En 2019, les nuitées pour personnes handicapées étaient largement inférieures aux nuitées touristiques. À la suite de ces interpellations parlementaires, la province du Hainaut avait annoncé la fermeture des agences de voyage et la vente des deux domaines de Collonges et de Barratier. Or, dans le reportage de la RTBF, nous apprenons que ce n’est plus forcément le cas. Aujourd’hui, je réclame une position claire et tranchée. Est-ce vraiment dans les missions de la province du Hainaut de gérer des agences de voyage avec de l’argent public ?"

Ce mercredi soir, Serge Hustache était également devant son écran de télévision. "Il est important de préciser que ces agences ne sont pas telles qu’on peut l’imaginer : dans la loi, on parle d’ailleurs plutôt d’autorisation de vendre des voyages", précise le président du collège provincial, en charge des politiques externes. "L’activité de Teralis est divisée en deux parties : la première consiste en la gestion des centres de vacances de Collonges et Barratier, achetés par la province il y a une quarantaine d’années."

Pour ce dernier, il s’agit très clairement d’un leg du passé. "Plus aucune province n’achèterait des centres de vacances aujourd’hui, mais ils sont là et du personnel y travaille. Nous continuons donc à les faire tourner et personne, pas même le MR, ne s’est opposé à cela. La deuxième fonction, qui consiste à vendre des voyages interculturels et mémoriels, notamment en Palestine ou en Israël, vient en revanche de prendre fin lors de la dernière session budgétaire. Cette décision a été prise par souci de clarté."

Que reste-t-il donc des activités de Teralis aujourd’hui ? "La vente de voyages à Collonges ou Barratier, et parfois des voyages à proximité immédiate des deux centres dans un souci de rentabilité." La situation a donc évolué et sera encore amenée à le faire jusqu’en 2025. "Trois scénarios sont possibles. Soit ces deux centres deviennent financièrement autonomes, se passant des subsides de la province d’ici trois ans. Soit ils sont aidés par un autre opérateur. Soit, faute d’être à l’équilibre, nous programmons leur vente."

Une date butoir est donc fixée à l’horizon 2025. "Une dizaine de personnes travaillent dans ces centres. Nous avons décidé, dès cette année, de diminuer les subsides octroyés mais les choses doivent se faire graduellement, au risque d’en faire payer le personnel. Je regrette que l’émission ait été à charge et que les équipes n’aient pas pris le temps de nous écouter. Si l’idée était de demander si gérer des centres de vacances était une mission de la province, je suis d’avis de répondre non. La transition est amorcée mais elle ne peut l’être au détriment du personnel."