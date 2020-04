C'est un véritable coup de sang qui est passé par Jean-Pierre Lépine ce mercredi: la coupe est désormais pleine !

Ce mercredi matin, l’intercommunale Hygea annonçait que les collectes en porte-à-porte étaient suspendues jusqu’à nouvel ordre. Une annonce qui a suscité de très vives réactions dans les rangs des citoyens mais pas seulement. Dans le monde politique, ce nouveau couac est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Jean-Pierre Lépine (PS), bourgmestre de Quaregnon, ne le cache d’ailleurs pas : il envisage sérieusement de quitter l’intercommunale pour se tourner vers une firme privée.

À Quaregnon, les ordures ménagères mais également les PMC et les papiers-cartons auraient dû être collectés ce mercredi. "J’ai appris que ce ne serait pas le cas ce matin, à 10h30, via les réseaux sociaux ! C’est un manque total de respect pour les citoyens, pour les communes et plus encore lorsque l’on ne prend pas la peine de contacter directement les bourgmestres", s’indigne-t-il.

Sous pression depuis de longues semaines dans le cadre de la gestion de la crise Covid-19, le bourgmestre se dit à bout de nerf. "Je n’ai pas pour habitude de passer des coups de gueule mais il est plus que temps de secouer la fourmilière de ce service public qui n’en est plus un. Je suis pro intercommunale et mon discours n’a rien de socialiste mais je souhaite désormais quitter Hygea le plus rapidement possible."

Et de poursuivre : "Nous vivons une période extrêmement compliquée et chacun doit faire des efforts. Le service pour lequel les citoyens paient n’est plus assuré et nous ne pouvons tolérer cela. Nous en faisons appel à la solidarité ; travailler une heure de plus, récolter une tonne de plus contribuerait à une situation plus confortable pour tout le monde. Mais force est de constater que cela n’est pas possible."

Des contacts seront pris dès ce mercredi après-midi avec des firmes privées afin qu’une collecte puisse être assurée ce jour, ou ce jeudi au plus tard. "La situation est inadmissible. Depuis ce matin, je lis des commentaires injurieux à mon propos alors que je ne suis en rien responsable de la situation. C’est une atteinte à la dignité envers ma personne, envers la dignité de ma famille qui subit également cela. Ce n’est pas pour cela que je me suis engagé en politique."

Le discours est plus modéré du côté de Boussu mais les possibilités de sortir de l'intercommunale sont aussi évoquées. "Les personnes qui sont à la tête de l'Hygea doivent mettre de l'eau dans leur vin pour que la mission qui est leur confiée par les communes soit remplie!", insiste Jean-Claude Debiève (PS), bourgmestre. "La situation est déjà pénible et anxiogène et voilà qu'on en rajoute une couche. J'ai du respect pour toutes les personnes qui travaillent au sein de l'intercommunale mais trop, c'est trop: lorsque l'on n'est plus satisfait d'un service, il faut réfléchir à aller voir ailleurs." Le bourgmestre confirme les dires de son homologue quaregnonnais: les bourgmestres sont tenus responsables et les citoyens tirent à boulets rouges. "Notre fonction est devenue invivable alors que nous sommes sur la brèche et que nous gérons du mieux possible."

Il va de soi que si une firme privée devait intervenir pour assurer une collecte dans les prochaines heures, la facture serait envoyée à Hygea. Pour la suite, rien n’est encore officiel mais plus que jamais, Jean-Pierre Lépine semble déterminé à quitter une intercommunale qui, régulièrement, fait défaut dans le maintien de ses missions de salubrité publique.