Un terrible drame a eu lieu ce vendredi matin, aux alentours de 7h, à Lens où un agriculteur originaire de Jurbise est décédé à bord de son tracteur. La benne de son engin a percuté une ligne à haute tension, l’électrocutant et le tuant sur le coup. Arrivés rapidement sur les lieux, les secours n’ont rien pu faire pour le sauver. Le parquet a confirmé, cette après-midi, "le caractère purement accidentelle du drame de ce vendredi matin." La victime se prénommait Xavier et était bien connue dans la région de part sa participation à de nombreuses activités dans la commune.

De nombreux messages d’hommage ont rapidement été publiés sur les réseaux sociaux. Jacqueline Galant, bourgmestre de Jurbise, a elle aussi tenu à lui adresser un dernier message. "Un accident aux terribles conséquences s'est déroulé ce matin sur un champ situé à Lens", annonce-t-elle. "Un jeune agriculteur domicilié à Masnuy-Saint-Jean est décédé accidentellement. Les secours arrivés rapidement sur les lieux du drame n'ont rien pu faire. Xavier était un jeune homme très connu dans notre entité, de même que sa famille. Il travaillait avec courage dans l'exploitation familiale et était toujours prêt à rendre service. Il était souvent présent dans les fêtes de village et connaissait énormément de monde. Aujourd'hui, Jurbise pleure l'un de ses enfants et en tant que Maman, j'ai du mal à réaliser qu'un accident est tellement vite arrivé et que la fatalité peut ôter la vie à tout instant... A sa famille et ses nombreux amis, nous présentons nos plus sincères condoléances."