Depuis ce lundi et jusqu’au 16 septembre prochain, les Saint-Ghislainois ont la possibilité de prendre connaissance d’un projet qui devrait radicalement changer le visage du site dit Escoyez, et donc du quartier de la rue de Boussu et de la rue du Progrès. En effet, la SA Duferco Wallonie a introduit une demande de permis d’urbanisation avec création de voiries. Quelque 45 nouveaux logements devraient prochainement sortir de terre.

Le site a déjà fait l’objet d’un assainissement. Restait donc à lui trouver une nouvelle vocation. "C’est un dossier qui n’est pas neuf, que du contraire", rappelle le bourgmestre, Daniel Olivier (PS). "Un premier projet, très moderne, nous avait déjà été présenté par le passé mais il y a eu du changement entre temps et pour des raisons que j’ignore, il a été abandonné au profit d’un autre." Les objectifs semblent en revanche être restés intacts.

À savoir donner une nouvelle vie au site des usines Escoyez, une ancienne industrie de réfractaires, laissé à l’abandon depuis de longues années. "C’est un projet dont on se réjouit sincèrement car il va donner un coup de neuf au quartier, il va le moderniser, lui donner un nouveau souffle. C’est aussi une belle opportunité puisqu’il s’agira de logements mixtes." Selon le bourgmestre, les habitations ne devraient pas dépasser le rez-de-chaussée +2. On est donc loin de la construction d’immeubles vertigineux.

En attendant, le dossier peut être consulté depuis ce lundi et jusqu’au 16 septembre prochain auprès du service Aménagement du Territoire, chaque jour ouvrable pendant les heures de service et le mardi jusqu'à 20h. En raison des mesures sanitaires, les consultations se font uniquement sur rendez-vous, pris au plus tard 24 heures à l’avance auprès du service de l’Aménagement du Territoire par téléphone au 065/76 19 85 ou par mail à info@saint-ghislain.be.

Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal, soit par courrier ordinaire (rue de Chièvres, 17 à 7333 Tertre), soit par télécopie au numéro 065/ 76 20 00, soit par courrier électronique à l’adresse info@saint-ghislain.be, soit être remises au Secrétariat communal, dont le bureau se trouve rue de Chièvres 17 à 7333 Tertre (Château I)

Les réclamations et observations orales peuvent quant à elles être formulées durant la période mentionnée ci-dessus, sur rendez-vous, auprès de l’administration communale, Hall de maintenance, service Aménagement du Territoire, rue de Chièvres 17 à Tertre ou lors de la séance de clôture de l'enquête au service Aménagement du Territoire, le 16 septembre 2020 à 11 heures.