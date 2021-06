Mauvaise surprise pour de nombreux automobilistes, ce mercredi. Alors qu’ils pensaient pouvoir emprunter, comme d’habitude, la rue de la Rivièrette à Tertre, ceux-ci ont été contraints de modifier leur itinéraire pour cause de travaux. À partir du rond-point de l’Aigle, en raison de travaux de réparation opérés au niveau des filets d’eau et de l’asphalte, en piètre état, une déviation a été mise en place via la rue Defuisseaux et la rue du Sas.

L’axe est extrêmement fréquenté et brasse quotidiennement des milliers d’usagers. Autant écrire qu’il fallait s’armer de patience pour circuler dans la cité de l’Ourse hier. "Depuis ce matin, les gens font n’importe quoi, certains utilisent le parking du Trafic comme déviation, d’autres prennent la grand route à contre-sens", expliquait ce mercredi un internaute. "Quand on arrive sur place, on fait face à un panneau voie sans issue… Et l’information tombe à 17h20."

De manière générale, c’est bien le reproche formulé par tous ceux qui se sont fait piégés, ignorant que des travaux étaient entrepris : l’information a été communiquée bien trop tardivement. Cette dernière n’est en effet tombée qu’en milieu d’après-midi via la page Facebook officielle de la ville de Saint-Ghislain, qui n'avait elle-même pas été prévenue par la Région wallonne, gestionnaire de ce tronçon. "Pas mal d’avertir à 17h30 quand les problèmes ont lieu de 8 heures à 16h30", complète un autre usager.

"Prévenir à 17h20, quel carnage, il faut s’armer de patience", "Mettre l’information plus tôt aurait éviter tous les désagréments de ce jour", "Il aurait fallu avertir plus tôt", peut-on lire sur une page Facebook dédiée à l’actualité locale. Pour d’autres encore, c’est le planning même de ces réparations qui interpelle. En effet, d’ici quelques jours, les écoles fermeront leurs portes pour les congés d’été et les travailleurs seront moins nombreux sur les routes, vacances obligent.

Bref, le message est désormais passé. Les travaux devraient déjà être terminés ce vendredi 25 juin. Ils auront donc été de courte durée… Mais pas sans conséquence sur le trafic.