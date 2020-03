Ils seront menés entre le 21 et le 25 mars.

Il faudra s’adapter et prendre son mal en patience quelques jours. En effet, Infrabel va procéder à la réalisation de travaux d’entretien des passages à niveau numéro un, situé rue Oliver Lhoir, et numéro deux, situé rue Defuisseaux, à Tertre. Ceux-ci débuteront le 21 mars et devraient être terminés quelques jours plus tard, soit le 25 mars.

Infrabel annonce d’ores et déjà que ces travaux seront entrepris en continu pendant le week-end du 21 et 22 mars, et en journée du lundi 23 au mercredi 25 mars. Pour les besoins du chantier, les passages à niveau seront fermés à la circulation routière, du vendredi 20 mars au soir au mercredi 25 mars au soir. Des déviations seront donc installées.

Inévitablement, ce chantier occasionnera des nuisances sonores, dues à l’utilisation d’engins de chantier et à un charroi important pour l’amenée et l’évacuation des matériaux nécessaires à son bon déroulement.