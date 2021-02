La problématique n’est pas neuve et régulièrement, les riverains voisins de l’usine Yara, installée rue de la Carbo à Tertre, dénoncent les nuisances dont ils sont victimes. Si à plusieurs reprises, un dialogue a été installé entre ceux-ci et l’entreprise, spécialisée dans la fabrication d’engrais et de produits azotés, aucune solution satisfaisante ne semble avoir pu être proposée. À tel point qu’aujourd’hui, les riverains disent stop.

Au-delà des nuisances, ceux-ci se disent inquiets quant à leur sécurité. "En cinq semaines, six incidents majeurs ayant occasionné des arrêts automatiques ou manuels des installations de l’usine – pour éviter l’accident majeur ? – ont été annoncés", nous écrit une riveraine. "Pour les villages voisins de l’usine, la situation n’est plus tenable. Trop, c’est trop ! Nous sommes inquiets par rapport à la sécurité de la population."

Et de poursuivre : "Ces pannes à répétition engendrent des arrêts et redémarrages techniquement conséquents, pendant plusieurs jours. Ceux-ci occasionnent des nuisances sonores 24 heures sur 24, audibles sur plusieurs kilomètres et dépassant les normes de bruit préconisées par l’OMS… De jour comme de nuit. Ces phases d’interruption des installations font aussi l’objet de rejets atmosphériques de substances polluantes, cancérigènes, à proximité des zones d’habitat. Les effets néfastes de ces émissions sur la santé et sur l’environnement sont connus."

Des inquiétudes qui ont été formulées de façon officielle, puisqu’un recours a été introduit contre le renouvellement de permis unique de Yara par des habitants de Villerot, Sirault, Baudour et Tertre. Plusieurs points ont été mis en avant, par exemple "un dépassement des critères de qualité de l’air, notamment en ammoniac, en zone d’habitat." Ils réclament dès lors la création d’une station permanente d’étude de qualité de l’air, publique et indépendante.

Contre les nuisances sonores, ils préconisent une étude technico-économique à mettre en œuvre au plus vite "afin de raccourcir les délais dans lesquels l’entreprise devra se mettre aux normes." Le recours fait encore mention de possibles manquements en matière de sécurité incendie et d’un dépassement important des polluants azotés repéré dans les eaux usées. Des solutions sont exigées, tout comme la mise en place d’un comité d’accompagnement qui serait chargé de s’assurer du bon suivi de la mise aux normes.

Contactée, l’entreprise Yara devrait réagir à ces doléances en début d’après-midi.