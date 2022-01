La discipline est présentée comme « la nouvelle sensation sportive » de ce début d’année. Ce samedi, deux des quatre terrains de padel tennis seront officiellement ouverts aux joueurs qui fréquentent le Dock79, parc de loisirs situé à Tertre. Pour toute l’équipe, il s’agit d’un nouveau défi mais surtout d’une offre complémentaire, destinée à répondre à une demande dans une région qui ne proposait pas pareil sport jusqu’ici.

"On constate effectivement qu’il y a de la demande et de l’enthousiasme, nous avons déjà un beau de remplissage pour les prochains jours", confirme Antoine Marquais, gérant. "Nous sommes vraiment contents. Les travaux des deux autres terrains seront en stand-by jusqu’en avril. Ils devraient être accessibles en juin, ce qui nous permettra d’offrir deux terrains couverts et deux terrains en plein air, ce qui reste toujours plus chouette lorsqu’il fait beau !"

Les équipes du Dock79 n’ont jamais caché leurs ambitions : elles entendent s’imposer comme un parc de loisirs incontournables, proposant un maximum d’activités sportives "différentes", entendez qui sortent du lot. Aujourd’hui, il est possible d’y pratiquer du téléski nautique, de l’accrobranche, du trampoline et du padel tennis. Un aquapark composé de dix obstacles XXL complète le tout.

Et d’ici la fin de cette année, c’est une salle de bloc qui devrait ouvrir ses portes. Il s’agit d’une salle dédiée à l’escalade de blocs de faible hauteur. Dans la région, il y a clairement une place à prendre puisque les grimpeurs doivent pour l’instant se rendre à Charleroi ou à Nivelles, ou côté français à Lille, par exemple. "J’attends les derniers devis mais la signature devrait intervenir d’ici la fin du mois. La construction débuterait en novembre, pour une ouverture en décembre 2022 déjà."

Antoine Marquais, bien occupé sur ces derniers projets, n’en a pas encore eu l’occasion. Mais il espère pouvoir nouer une collaboration avec la salle d’escalade montoise Face Nord. "Je dois prendre contact avec le gérant mais travailler en synergie est une volonté de notre côté. On verra ce qu’il est possible de mettre en place." La nouvelle année a donc débuté sous les meilleurs auspices pour le Dock79, alors que ce dernier n’a pas été épargné par la crise sanitaire et ses conséquences.

Depuis le mois de décembre dernier, le trampoline park est en effet fermé au public. "Nous n’avions pas attendu que cela soit imposé par le comité de concertation, nous avions pris la décision de le fermer pour des raisons citoyennes. Notre restaurant est également fermé, mais avec l’inauguration du padle tennis, il va pouvoir rouvrir." Dans un premier temps, seule une petite restauration y sera proposée. Les joueurs qui le désirent peuvent cependant opter pour une restauration plus conséquente, moyennant une réservation 48 heures au préalable.

De quoi reprendre des forces après l’effort…