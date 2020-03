Ce sont donc 18 720 panneaux photovoltaïques qui ont été posés sur le site d'Edouard Gallée.

Un vent de fierté soufflait sur Saint-Ghislain ce mercredi matin. Et pour cause : après une longue réflexion et plusieurs mois de travail, la plus grande station photovoltaïque de Wallonie était officiellement inaugurée en présence d’élus de la région et de ministres, notamment Elio Di Rupo (PS) et Philippe Henry (Ecolo). Au total, ce sont donc 18 720 panneaux photovoltaïques qui ont été posés sur le site de la rue Olivier Lhoir, pour une puissance cumulée de 6400 kWc.

L’installation a été mise en service fin 2019 et devrait permettre de produire annuellement 6 500 000 kWh, soit la consommation annuelle moyenne de 1860 ménages. "Je suis fier de mettre ma pierre à l’édifice et de contribuer à la production d’énergie verte à l’échelle locale et wallonne", a souligné Edouard Gallée, à la manœuvre. Une contribution qui coûte cher puisque près de cinq millions d’euros (HTVA) ont été investis dans ce projet.

"J’ai eu une prise de conscience à la naissance de mon fils. Quel est le monde que j’ai envie de lui laisser ? Je me suis dit que si je faisais cela pour lui, je pouvais le faire pour tous." Aujourd’hui, l’énergie produite doit obligatoirement être injectée dans le réseau mais les investisseurs espèrent du changement à l’avenir. "Nous avons besoin de changement mais la tâche n’est pas aisée : nous avons besoin du soutien du politique, mais pas uniquement d’un point de vue financier."

Cette nouvelle centrale photovoltaïque doit permettre d’éviter chaque année l’émission de 2300 tonnes de CO2. Ce sont ainsi les émissions annuelles en CO2 de 2000 voitures qui seront compensées. "C’est le genre de projet qui permet de valoriser des terrains à faible valeur ajoutée et qui n’entre pas en conflit avec une réhabilitation ou une réaffectation à plus long terme du terrain occupé", a ajouté Jérôme Flamand, partenaire du projet via la société PerPetum. L’appel est d’ailleurs lancé aux propriétaires.

Du côté du politique, on s’est bien sûr réjouit de ce nouveau record (cependant bientôt détrôné par Pairi Daiza et ses 62 000 panneaux) et de cet investissement privé dans l’énergie verte. "C’est un projet phare qui doit déboucher sur d’autres et susciter la dynamique", a insisté le ministre du climat et de l’énergie. Un appel qui a déjà été entendu par Edouard Gallée et ses partenaires… Pour preuve, après Tertre, ce dernier planche sur la construction d’un parc similaire du côté de Mons, sur le site de l’ancienne tuberie.

Difficile d’en savoir plus pour l’instant mais la date de 2021 est avancée.