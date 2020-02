Cet espace s'ajoute à l'accrobranche, au téléski nautique et à l'aquapark.

On pouvait déjà y faire de l’accrobranche, s’initier au ski nautique, au wake-board et au kneeboard, grimper, sauter et glisser sur une dizaine de modules XXL et finalement se baigner. À partir de ce samedi, on pourra également y jumper ! Le parc de loisirs Dock 79, situé à Tertre, ouvrira en effet les portes de son trampoline park au public.

Abrité dans un bâtiment nouvellement construit, le trampoline park s’étendra sur plus de 1000 mètres carrés et proposera différentes zones ludiques, toutes extrêmement sécurisées afin d’éviter le moindre accident. "C’est énormément de travail, on court partout ! Nous sommes sous adrénaline depuis des mois mais nous sommes très excités à l’idée d’ouvrir", confirme Antoine Marquais, gérant.

© DR



Durant ces vacances de carnaval, la structure sera accessible chaque jour entre 11 heures et 20 heures. Les clients pourront réserver leur créneau horaire directement en ligne sur le site internet. "C’est notre première activité indoor et elle va nous permettre de ne plus fermer toute une partie de l’année. Nous réfléchissons même à ne plus fermer l’accrobranche et à laisser le téléski ouvert jusqu’au début du mois de décembre pour une réouverture début mars."

Depuis quelques années, les trampoline park semblent avoir le vent en poupe. Une nouvelle structure ouvrira d’ailleurs d’ici quelques jours à Mons. "Nous ne sommes pas inquiets. Nous offrons un cadre très naturel, nous sommes en dehors de toute zone commerciale. Nos clients peuvent aussi désormais profiter d’un véritable restaurant avec vue sur le lac. C’est une autre atmosphère. Nous ne sommes pas franchisés et nos tarifs restent très bas."

Pas d’inquiétude, donc. "Je pense qu’il y a de la place pour tout le monde. Nous ne proposons pas qu’un espace trampoline, nous restons un parc de loisirs multi activités. À côté, nous gardons le téléski, l’accrobranche et l’aquapark. Il est possible de passer une journée entière sur le site en multipliant les activités." D’autant plus que des packs sont désormais proposés afin de mixer les formules à prix avantageux.

Notons encore que ce sont désormais sept personnes qui travailleront à temps-plein et toute l’année au sein du Dock 79 (contre un seul CDI auparavant), auxquels s’ajouteront des renforts étudiants en période de forte fréquentation. Après un an et demi de travail et six mois de travaux, l’équipe se donne un an pour développer pleinement le trampoline park. Après quoi elle planchera sur de nouveaux projets en vue de développer encore le parc. On sait déjà qu’à l’hiver prochain, l’accrobranche sera étendu.