Il n’y a pas que dans les écoles de la région que la rentrée se prépare activement. Au Dock79, les équipes s’activent également pour proposer une multitude d’activités récréatives et sportives. Si l’on retrouvera toujours le téléski nautique, l’accrobranche ou le trampoline park, quelques nouveautés feront – ou referont – leur apparition. C’est du côté de ce dernier, notamment, qu’il faudra jeter un œil.

À partir du 8 septembre, des cours de fitness sur trampoline, encadrés par un coach sportif, seront ainsi proposés chaque mercredi, de 19 heures à 20 heures. "C’est une activité hyper fun mais aussi très physique et intense, du fait de se trouver sur une structure de trampoline", explique Alice Marquais. "Nous avions pu organiser quelques séances avant que le covid ne frappe et à reproposer quelques heures en juin et le succès rencontré nous pousse à pérenniser l’activité."