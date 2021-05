Mieux valait éviter la rue Defuisseaux, à Tertre, ce mercredi en fin de matinée. Aux alentours de 11h45, un accident impliquant un piéton et un camion s’y produisait en effet. Le piéton, un homme né en 1948, a dû être transféré à l’hôpital via le SMUR. À l’arrivée des secours et au moment d’être évacué, ce dernier était cependant toujours conscient.

On ignore, à ce stade, son état de santé et les circonstances précises de l’accident. La zone de police boraine est intervenue sur les lieux. Les rues aux alentours de l’accident ont été temporairement bloquées à la circulation. Elles n’ont été libérées qu’en début d’après-midi, après l’évacuation de la victime et la libération de la voirie.