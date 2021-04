Confinés mais toujours animés par leur passion, les danseurs du collectif Tous-en-Scène s’en sont donné à cœur joie, ce dimanche. En fin de matinée du côté de Givry, ceux-ci ont participé à un flashmob dans le cadre de l’événement « confidences pour confi danse. » Une manière pour eux de rappeler que le sport, et notamment la danse, et le spectacle sont bel et bien essentiels.

Pour marquer le coup, la symbolique se voulait forte. C’est donc sur le titre The Show Must Go On, de Queen, que les 17 danseurs ont laissé exploser leur talent. "Ça fait un an qu’on nous dit de prendre patience, qu’ils sont en train de voir quoi faire pour notre secteur… Et ça fait un an que l’on ne voit rien venir", regrette Nicolas Dupont au nom du collectif.