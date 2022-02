Le journaliste et historien a parcouru les cimetières de Wallonie et de Bruxelles à la recherche de personnalités ayant marqué l’histoire du pays.

Le célèbre journaliste et historien, Thierry Luthers, va poursuivre sa tournée de conférences présentant son dernier livre : "Derniers domiciles connus" en se rendant à Honnelles. Passionné de cimetière, il les a parcouru dans les cinq provinces wallonnes et Bruxelles afin de dénicher histoires et récits permettant de mettre à l’honneur de nombreuses personnalités ayant marqué l’histoire du pays.

La prochaine escale de Thierry Luthers sera donc à Honnelles et plus précisément au centre culturel de Meaurain où il se rendra le 19 avril prochain. Sa conférence est principalement destinée aux séniors de la commune à qui il racontera les histoires découvertes en sillonnant les cimetières des provinces de Wallonie et de Bruxelles.

"Depuis cinq ans, Thierry Luthers a parcouru les cimetières de Wallonie et Bruxelles à la découverte des personnalités belges du monde des arts, de la culture, de l’histoire de Belgique, du sport, de l’industrie, de la politique ou encore de la noblesse qui y ont élu leur "dernier domicile"", indique la commune de Honnelles. "Sa conférence sera principalement à destination des séniors honnellois qui pourront y assister gratuitement."

La conférence se tiendra à partir de 14 h 30 au centre culturel de Meaurain. Pour y participer, une inscription sera nécessaire auprès de l’asbl Hainaut Séniors Antenne de Mons par téléphone au 065/40.35.50 ou auprès de l’administration communale de Honnelles au 065/75.92.22.