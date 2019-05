Certains évoquent déjà un règlement de compte.

Ce sont des faits particulièrement choquants qui se sont produits hier en début d’après-midi devant le centre sportif de Thulin. Saverio Vitelli, Dourois et ancien joueur de football professionnel, a été blessé par balle alors qu’il se trouvait encore à l’extérieur. Selon les premières indications, plusieurs balles auraient été tirées, au moins quatre. Mais aucun témoin visuel n’a assisté à la scène, seuls les coups de feu ont été entendus.

La victime a été transportée en urgence vers l’hôpital pour y recevoir les soins adéquats. Selon nos informations, plusieurs traces d’impact auraient été constatées mais aucun organe vital n’aurait été touché. Pour autant, l’état de santé de Saverio Vitelli reste préoccupant et à l’heure d’écrire ces lignes, il serait prématuré de se prononcer davantage.

L’enquête n’en est qu’à ses balbutiements mais certains évoquent déjà la possibilité d’un règlement de comptes. Pourquoi et par qui ? Les enquêteurs devront répondre à ces questions. Selon le parquet de Mons, en charge du dossier, le tireur était accompagné d’un conducteur. Ni l’un ni l’autre n’auraient encore pu être identifiés ou arrêtés.

Ce mercredi après-midi aurait dû être une belle journée pour Saverio Vitelli. L’ancien footballeur organisait en effet une première journée de rencontre avec les enfants et les parents de la Thulin Acadamy Futsal, récemment créée. Après une première rencontre autour d’un verre de bienvenue et de châteaux gonflables, des pré-inscriptions étaient prévues. Les faits sont d’autant plus graves que la présence d’enfants en cette après-midi de congé était indéniable. Le bilan aurait pu être plus lourd encore.