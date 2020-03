Jacques Lermusiaux est disponible tous les jours de 14h à 18h (sauf le dimanche) pour écouter les membres du personnel médical qui le désirent.

En cette période de Coronavirus, le personnel médical est en première ligne. Entre les heures supplémentaires, l’affluence massive de patients et la tristesse des familles, le moral de ces héros du quotidien en prend un coup. Un psychologue de Thulin, Jacques Lermusiaux, a décidé d’offrir ses services à tout le personnel médical, aux infirmiers et aux services de sécurité qui le désirent. Pour des raisons pratiques, seules les régions de Mons, Mons Borinage et des Hauts-Pays pourront bénéficier de cette aide psychologique.

© DR



Jacques Lermusiaux pratique depuis des années la sophrologie et la psychologie en activité complémentaire. "Je suis retraité, mais je donne des séances de sophrologie et de psychologie comme activité complémentaire", explique Jacques Lermusiaux. "A cause du confinement, je n’ai plus beaucoup de séances à donner. C’est pourquoi je suis disponible pour écouter tout le personnel soignant qui le désire. En ces moments difficiles, il est important de vider son sac, de se sentir écouter par quelqu’un prêt à absorber leur tristesse".

Les séances ne dureront que 15 minutes environ, ce qui n’est certes pas suffisant pour évacuer efficacement toute la pression mais Jacques a une solution à cela. "A la fin de la séance, j’enverrai par mail l’audio de celle-ci", confie-t-il. "L’idéal serait que les personnes que j’entends, écoute deux à trois fois par jour l’audio afin que cela soit vraiment efficace. Ces écoutes leur permettront de mieux gérer leur stress quotidien. Je peux également pratiquer l’hypnothérapie si l’on me le demande. Cela permettra de réguler les sentiments de tristesse, colère, culpabilité et de peur".

Conscient qu’il ne saura pas tout faire seul, Jacques appelle ses collègues psychologues à faire de même. "Avec le confinement les consultations se font rares. J’espère donc que d’autres psychologues suivront mon initiative, on doit bien ça au personnel soignant",conclut-il.

Les personnes intéressées par les services de Jacques Lermusiaux sont invitées à le contacter via son numéro de téléphone : le 0478/51 67 79 ou par mail à l’adresse : jacqueslermusiaux@hotmail.com.