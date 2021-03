Le tribunal correctionnel de Mons a prononcé, mercredi, une peine de trois ans de prison ferme à l'encontre d'un homme âgé de 27 ans, poursuivi pour des faits de cybercriminalité, de fraude informatique et d'usage de faux nom, en état de récidive. Un sursis octroyé en 2019, sur une peine de quatre ans, est tombé. Le sort du prévenu a été placé entre les mains du tribunal d'application des peines. Derrière son écran, l'homme utilisait une fausse identité pour demander des photos de nus à des mineurs.

Le 16 décembre 2019, le tribunal l'avait condamné pour des faits similaires à une peine de quatre ans, assortie d'un sursis probatoire de cinq ans. Il était entré en contact avec des enfants via des réseaux sociaux, se faisant passer pour une jeune fille. Il leur avait demandé des photos d'eux, de leur visage, de leur corps et de leur sexe. Une fois les photos reçues, il avait menacé les jeunes de divulguer les photos à leur entourage et à leurs copains d'école. Il les avait aussi menacé de fermer leur accès aux réseaux sociaux.

Quelques jours après sa sortie de prison, le prévenu a récidivé. Il a fait l'objet de plusieurs plaintes déposées par des parents d'enfants qu'il avait contactés sur les réseaux sociaux, sous une fausse identité. Il s'était fait passer pour la cousine de l'un des jeunes.

Il avait par ailleurs commis les premiers faits quelques semaines après être sorti d'une prison française où il purgeait une peine de deux ans.