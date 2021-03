Le drame n’a probablement été évité que de justesse, ce vendredi soir. Les pompiers de Quiévrain ont en effet été appelés pour intervenir sur un impressionnant accident de la circulation, survenu au niveau de la rue de Mons,à Quiévrain, face à la station-service Lukoil. Pour des raisons qui restent à déterminer, deux véhicules se sont retrouvés sur le bas-côté, en piteux état.

© Poste de secours de Quiévrain

Au total, trois blessés sont à déplorer. Une victime était par ailleurs légèrement coincée dans son véhicule et a nécessité l’intervention des pompiers pour une désincarcération. Trois ambulances ont été dépêchées sur les lieux du sinistre, en plus de l’autopompe multi-fonction du poste de secours de Quiévrain et d’un véhicule de balisage. La police des Hauts-Pays était également sur place.