Une voiture transportant trois personnes a heurté un poteau d'éclairage à hauteur de Hornu.

Un terrible accident s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi, vers 23h, rue de Warquignies à Hornu, juste à côté de l'Axiale boraine. Une voiture qui transportait trois personnes a violemment heurté un poteau d'éclairage. Les secours ont été immédiatement envoyés sur place. A l'heure arrivée, deux des trois occupants étaient inconscients.

Les pompiers de Mons ont procédé à leur désincarcération mais celle-ci s'est avérée très longue et compliquée. Plus de trois heures d'intervention ont été nécessaires. Les pompiers de Quiévrain ont notamment été appelés en renfort afin d'éclairer la scène. Plusieurs ambulances et SMUR ont ensuite directement pris en charge les victimes. Celles-ci ont été hospitalisées dans un état grave.

Ce tronçon a dû être fermé à la circulation par la police boraine durant une partie de la nuit. Ce n'est que peu avant 6 heures du matin que la chaussée a pu être rouverte.