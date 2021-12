C’est ce mardi soir que le conseil communal de Jurbise sera invité à voter le budget 2022, document qui prévoit l’ensemble des recettes et dépenses à venir pour l’année. Parmi celles-ci, une enveloppe sera dégagée pour permettre la réfection de trois salles de classe au sein de l’école communale d’Herchies. De vastes travaux de rénovation sont nécessaires pour la majorité, emmenée par Jacqueline Galant, entend s’y atteler.

"Ces classes ne sont plus occupées depuis deux rentrées scolaires", précise la bourgmestre. "Elles étaient particulièrement anciennes et inconfortables. La classe de première année primaire a été ainsi déplacée du côté des maternelles tandis que les deux autres l’ont été ailleurs dans l’école. Il n’y avait donc pas eu de baisse de la capacité d’accueil de l’établissement mais aujourd’hui, il devient primordial de revoir celle-ci à la hausse."

En effet, les demandes d’inscriptions sont de plus en plus nombreuses. "C’est le cas pour l’ensemble de nos écoles communales. Nous tentons donc, dans la mesure du possible, de trouver des solutions pour répondre à la demande. Ces trois classes supplémentaires seront les bienvenues." Les travaux seront importants puisque la toiture sera refaite et une attention particulière sera apportée aux performances énergétiques.

Une subvention UREBA (pour rénovation énergétique des bâtiments, NdlR) a d’ailleurs été sollicitée. L’auteur de produit devrait être désigné ce mardi en vue d’introduire le dossier. Les travaux débuteront quant à eux, si tout se passe bien, dans le courant de cette année 2022. L’école d’Herchies ne sera par ailleurs pas la seule à profiter d’investissements. La chaufferie de l’école d’Erbisoeul sera par exemple remplacée tandis que le revêtement de la cour de récréation sera remis à neuf.

À Masnuy-Saint-Jean, où tous les châssis ont été remplacés en 2021, c’est le revêtement de la salle de gymnastique qui sera remis à neuf. Ajoutons encore que la commune acquerra un nouveau bus scolaire.