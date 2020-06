Les amateurs de vin, de bière et de fromage pourront faire le plein de connaissances.

L'école de promotion sociale PromSoc de Mons-Borinage a décidé de faire plaisir aux fins palais, aux amoureux de bonne nourriture, de bière et de vin. Dès le mois de septembre prochain, son site de Saint-Ghislain proposera trois nouvelles formations aux métiers de bouche destinées aux adultes, en cours du soir : découverte des bières, découverte des fromages et accords mets et vins.

Ces trois cursus (un cours par semaine) seront uniques dans la région et s'ajouteront à d'autres formations telles que l'art des cocktails, l'étude des boissons spiritueuses, l'art de la table, la pâtisserie ou la confiserie. "Nous sommes la seule école de promotion sociale à proposer ce genre de cours", explique Jonathan Darville, directeur adjoint de PromSoc Mons-Borinage. "La plus proche école du même style se situe à Namur."

Durant la formation sur la découverte des bières, les étudiants apprendront à identifier les producteurs, les saveurs, les matières premières, caractériser le maltage, la fabrication, appliquer les règles du service et de la dégustation ou encore accorder les bières avec des plats. "Cette formation est ouverte à nos étudiants qui veulent ajouter une corde à leur arc mais aussi à ceux qui ne sont pas étudiants chez nous et qui souhaitent, par loisirs, découvrir la bière en compagnie notamment du sommelier Rodolphe Quehe."

© BELGA



L'ancien sommelier du restaurant L'Impératif, déjà actif au sein de l'école pour les cours d’œnologie, sera actif sur une autre nouvelle formation : l'accord mets et vins. "Il existe déjà une section œnologie et une section Horeca. Cette nouvelle formation permettra de faire le lien entre les deux. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir accorder un bon vin avec un bon plat. Ce cursus de 40 heures permettra d'acquérir les bases pour les amateurs et les particuliers via notamment des dégustations et de cours de cuisine."

Enfin, le site de Saint-Ghislain accueillera aussi des cours de découverte des fromages. "Cet art, qui nous vient de France, est de plus en plus apprécié dans la région. Durant une soixantaine d'heures de cours, les étudiants apprendront tout ce qu'il faut savoir sur les fromages avec un professeur spécialisé. Comme pour les autres options, il y aura de l'apprentissage mais aussi de la dégustation", conclut Jonathan Darville.

Les inscriptions pour l'année scolaire 2020-2021 commenceront à partir du 26 août.