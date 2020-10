La soirée de samedi aura été tristement fructueuse pour la zone de police boraine. Entre 18 heures et deux heures du matin, six agents du service circulation routière ont en effet procédé à une série de contrôles routiers. 55 véhicules et 68 personnes ont été contrôlées, dont 18 ont été soumises au test d’haleine.

Quatre d’entre elles étaient positives, ce qui a donné lieu à une suspension du permis de conduire pour une durée de six heures, trois retraits de permis immédiats pour une période de 15 jours. À cela s’ajoutent encore trois retraits immédiats du permis pour 15 jours pour cause de conduite sous influence de produits stupéfiants.

La police a par ailleurs procédé à sept perceptions immédiates, constaté trois défauts de contrôle technique et un défaut d’assurance. Deux véhicules ont été immobilisés tandis qu’une détention de produits stupéfiants était découverte lors de l’opération. Trois arrestations administratives ont été ordonnées.

D’autres contrôles seront encore menés dans les jours à venir.