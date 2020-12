Une grosse opération de police a été menée ce mardi 8 décembre dans la région de Mons. Sur le coup de 5 heures du matin, des unités de la police judiciaire fédérale de la section Mons-Tournai ont mené simultanément cinq perquisitions qui ont permis d'interpeller cinq personnes. Mais aussi de découvrir une arme de poing susceptible d'avoir été utilisée dans une tentative d'assissanat.

C'est en effet dans ce cadre que les forces de l'ordre sont intervenues. L'opération de ce mardi était menée suite à une tentative d’assassinat commise le 16 juin 2020 à Quaregnon. En plein après-midi, vers 14h50, des coups de feu avaient été tirés au départ d’un véhicule en direction de personnes travaillant sur un chantier. Mais la personne visée n'était pas choisie au hasard. Il s'agit d'un membre du club de motards Hells Angels.

L'enquête tend à démontrer que cet homme a été victime d’un règlement de compte dans le cadre d’une guerre de territoires et de différents entre les Hells Angels et le club de dissidents Vakeso Drom, proche des Bandidos. L’opposition entre les bandes de motards criminels majeures (Hells Angels, Bandidos, Outlaws, No surrender, Satudarah Maluku, Bloue Angels) et leurs alliés respectifs traverse en effet parfois des périodes de conflits intenses qui peuvent mener à de tels faits.

Toujours est-il que les cinq interpelletions ont mené, après auditions par la police judiciaire, à la mise sous mandat d'arrêt de trois suspects qui ont également été entendus par la juge d’Instruction en charge de l'enquête. Des devoirs doivent toutefois encore être menés puisque la division Criminalité Organisée de la PFJ Mons-Tournai annonce qu'elle poursuit l’enquête sous la direction de la juge d’Instruction en charge du dossier.