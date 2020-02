Le schéma est toujours le même à cette maudite sortie où l'aménagement d'un rond-point se fait pressant.

Les jours passent et se ressemblent à Saint-Ghislain où la sortie d'autoroute est régulièrement le théâtre d'accidents. Tellement nombreux qu'on ne les compte plus. En théorie pourtant, la chose est simple. Les véhicules qui quittent l'autoroute doivent respecter la priorité pour ceux qui viennent de la N547. Mais dans la pratique, cette priorité est souvent grillée et bardaf, c'est l'embardée.

Un accident suivant le même schéma s'est encore produit ce samedi en fin de matinée. Pour rappel, il est prévu d'aménager un rond-point à cette maudite sortie. Les marchés ont été passés. Reste à attendre le lancement des travaux.