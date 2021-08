Cette année encore, le festival Made in Hautrage, festival de tribute-bands se déroulant sur la place d’Hautrage, est passé à la trappe à cause de la crise sanitaire. Comme les spectateurs, orphelins de l’événement pour la deuxième année consécutive, l’organisateur François Duveiller trouvait le temps long et il n’a pas voulu abandonner la place d’Hautrage à sa torpeur un été de plus.

C’est pourquoi il monte une petite fête pour secouer le village : un apéro rock, avec The Diamond Dogs, groupe cover de David Bowie, où l’on retrouve un certain Vincent Loiseau, que les Dourois connaissent bien pour avoir été leur bourgmestre faisant fonction pendant quelques années. Mais ce n’est pas cette qualité qui a poussé l’organisateur à les faire venir sur la place d’Hautrage.

« Ce groupe m’a complètement séduit, lâche l’organisateur. Ils sont tout à fait dans le ton de Bowie. Après le deuxième morceau, j’envoyais déjà un sms au chanteur pour lui dire que je l’invitais à la prochaine édition de Made In Hautrage. On a ensuite eu l’opportunité de monter cet apéro rock avec la ville de Saint-Ghislain et le Foyer culturel. »

Qui aura donc lieu ce dimanche 22 août sur la place d’Hautrage, à partir de 11h30. « Le concert commencera à 12h. Il y aura ensuite un entracte pour permettre aux gens de se restaurer et ça terminera vers 14h30. »

The Diamond Dogs sera le seul groupe à l’affiche donc, mais difficile de faire plus vu les circonstances. « On ne peut pas installer de zones avec le Covid pass comme nous serons largement en dessous de 1500 personnes. Et paradoxalement, les mesures actuelles sont plus difficiles à appliquer que si nous avions organisé un événement d’une certaine ampleur. »

Le public sera donc invité à rester assis. 230 places assises, rassemblées autour de tables de 4 à 8 personnes seront installées sur la spacieuse place d’Hautrage, où deux buvettes désaltéreront les gosiers. Quant au groupe, il jouera depuis le kiosque à musique, qui retrouvera ainsi son utilité première. L’événement sera une mise en bouche avant le prochain Made In Hautrage, qui doit avoir lieu le 2 juillet 2022. « On est chaud boulette, il n’y a plus qu’à appuyer sur le bouton », sourit François Duveiller.