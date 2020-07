L'illustionniste Baber Tattoo avait déjà une enseigne aux Grands-Prés.

Après avoir fait ses armes pendant deux années au Grand-Prés, l’Illustionniste Barber Tattoo débarque au shopping Cora Hornu. Ouvert depuis deux semaines, le salon a visiblement déjà séduit sa nouvelle clientèle. Il faut dire que le service se veut quatre étoiles : les clients peuvent se faire tailler la barbe, s’offrir une nouvelle coupe, s’encrer la peau, se faire piercer ou encore savourer une mousse, puisqu’un bar a été installé au cœur-même de la cellule commerciale.

"Nous avons ouvert il y a deux semaines et malgré une conjoncture très particulière, ça se passe plutôt bien", explique Gil Descamps, propriétaire. "Cela faisait pratiquement un que j’étais sur le projet. Entre la libération d’une cellule, les négociations et l’ouverture, il y a toujours du temps qui s’écoule mais c’est désormais chose faite." Cette deuxième ouverture a par ailleurs permis la création de nouveaux emplois, puisqu’un tatoueur et quatre barbiers/coiffeurs ont été engagés.