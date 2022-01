C’est une soirée qui, à n’en pas douter, séduira les âmes les plus aventurières ! Le 12 février prochain dès 17h30, Nicolas Honoré et son épouse organiseront un blind-test associé aux épreuves de la célèbre émission française Koh-Lanta. La soirée prenant place au sein de la salle Au Val’Thulin, dans l’entité d’Hensies, les participants ne pourront pas s’émerveiller devant une plage de sable blanc et des cocotiers. Mais qu’à cela ne tienne, le dépaysement devrait malgré tout être au rendez-vous.

"Ce qui nous tient à cœur, c’est de permettre aux gens de se retrouver, de passer un bon moment ensemble, comme avant, et de leur offrir une bouffée d’oxygène alors que le contexte sanitaire reste compliqué", explique le Saint-Ghislainois. "Je suis un très grand fan de l’émission. J’ai d’ailleurs posé ma candidature pour la prochaine émission ! Il paraissait naturel d’organiser un événement autour de Koh-Lanta, un blind test qui change un peu de ce à quoi on s’attend d’ordinaire."