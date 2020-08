Ce mercredi après-midi, un braquage a été commis au Carrefour Market situé rue de Dour, à Boussu. Un individu ganté et masqué a fait irruption dans le supermarché et a menacé la caissière avec une arme de poing. Son méfait commis et son préjudice de 1100 euros en poche, l’individu est parvenu à prendre la fuite. Il est, à ce stade, toujours recherché par la police.

L’agression n’aurait duré que quelques secondes à peine. Des secondes qui suffisent malheureusement à créer la peur et entrainé un possible traumatisme chez les victimes de pareils actes. L’enseigne est malgré tout restée ouverte ce mercredi. Le personnel, sous le choc, espère évidemment que l’enquête permettra l’interpellation rapide du malfrat.