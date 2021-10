Il sera possible d’y recevoir les premières, deuxièmes et troisièmes doses du vaccin Pfizer ainsi que la dose unique du vaccin de Johnson & Johnson.

La crise sanitaire reprend de plus belle ces derniers jours. Une réunion du Codeco se tiendra d’ailleurs cette après-midi afin de voir quelles mesures doivent être mises en place afin d’endiguer la propagation du Coronavirus. Le bus de vaccination sillonnera, en ce sens, les communes du Borinage dès ce lundi premier novembre afin de permettre aux citoyens non-vaccinés de franchir le pas. Les deuxièmes et troisièmes doses seront également promulguées. Le bus de vaccination fera escale à Quaregnon, Frameries, Hensies, Saint-Ghislain, Quévy et Boussu.

Le bus de vaccination fera donc son grand retour en cette période assez critique. Son premier arrêt est prévu à Quaregnon où il vaccinera les citoyens le lundi 1er novembre et le mardi 2 novembre entre 9 h et 18 h. Il prendra place à la piscine de la commune située à la rue des patriotes. Il se déplacera ensuite à Frameries où il restera également deux jours (mercredi et jeudi). Les citoyens pourront se rendre à la rue de l’Egalité, entre 9 h et 18 h afin d’y recevoir leur dose de vaccin. La commune de Hensies viendra clôturer la semaine de vaccination du bus, les deux jours suivants. Il sera situé sur la place de Thulin aux mêmes horaires que cités précédemment.

Il sillonnera trois autres communes du Borinage la semaine du 22 au 27 novembre de 9 h à 18 h. Le lundi et mardi, il fera escale sur la Grand’Place de Saint-Ghislain. Il se rendra ensuite à la rue de Pâturages à Givry (Quévy) le mercredi et jeudi. Il terminera finalement sa tournée au stade des Francs Borains à Boussu, le vendredi et samedi.

Le bus médical proposera plusieurs vaccins. "Les troisièmes doses de Pfizer seront promulguées sur rendez-vous", indique le Docteur Hubert Pépin, directeur du bus de vaccination. "Les non-vaccinés pourront également recevoir une première dose du vaccin Pfizer et devront ensuite attendre trois semaine afin de recevoir la deuxième. Il sera également possible de recevoir la dose unique du vaccin Johnson & Johnson."

Pour rappel, le centre de vaccination de Dour ouvrira également prochainement ses portes pour permettre aux citoyens de se faire vacciner. "Il ouvrira ses portes le douze novembre prochain au sein de l’office du tourisme du Belvédère", poursuit le Docteur Hubert Pépin. "Les inscriptions sont d’ores et déjà possibles."