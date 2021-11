L'habitation appartenait à la commune et venait d'être vendue.

Les maisons abandonnées réservent parfois de biens mauvaises surprises. Ce lundi en milieu d'après-midi, ce n'est rien de moins qu'un cadavre que le nouveau propriétaire d'une ancienne fermette située rue François Dorzée à Boussu a retrouvé en prenant possession des lieux. Alertée, la police boraine est descendue sur place, suivie du parquet de Mons.

L'enquête ne fait que débuter, mais selon le bourgmestre de Boussu Jean-Claude Debiève, "il semblerait que la victime a été heurtée sur le crâne par un coffre. Ce coffre a été retrouvé à côté du corps, mais c'est tout ce que je sais à ce stade." L'identité, l'âge de la victime ne sont pas encore connu, ni depuis combien de temps elle est décédée."

L'habitation, située à côté de la boulangerie Delvaux, appartenait auparavant à la commune de Boussu et était abandonnée depuis quelques années. Mais elle n'était pas inoccupée pour autant. "On savait qu'il y avait parfois des squatteurs, nous avons souvent dû remplacer des carreaux cassés, nous avons verrouillé les portes et les accès, mais certains arrivaient encore à rentrer."

Avant d'être vendue au propriétaire ayant fait la macabre découverte, le bâtiment a appartenu plusieurs années à la commune. "C'est un bâtiment que nous avions acheté avec tous les terrains attenant pour y aménager des emplacements de stationnement, mais nous avions abandonné l'idée au peu de succès rencontré par ce parking et avons décidé de vendre tout l'ensemble." La transaction avait eu lieu il y a environ une semaine.