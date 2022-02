Bonne nouvelle pour les propriétaires de chiens ! Un caniparc vient d’ouvrir ses grilles à Asquillies, à la rue des Montrys, à deux pas de la place du village. Quelques jeux ont été installés afin de permettre aux animaux de se défouler et aux maitres de profiter d’une sortie en compagnie de leur fidèle compagnon, le tout dans un espace totalement sécurisé. Un montant de 10 000 euros a été consacré à la réalisation de ce projet.

"Nous avions une demande des citoyens en ce sens", confirme Florence Lecompte (PS), bourgmestre de Quévy. "C’est un plus en faveur du bien-être animal. Nous sommes persuadés qu’un chien bien dans ses pattes, c’est un maitre heureux et vice-versa. Les animaux sont nos compagnons de vie et leur aménager un espace dédié nous paraissait être une bonne chose. Certains regrettent déjà que l’espace soit limité mais il s’agit, selon nous, d’un bon début."