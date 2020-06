Plusieurs PV ont été dressés à l'encontre du propriétaire du site.

La surprise était de taille. Il y a quelques jours, au cours d’une patrouille, les membres du service environnement de la zone de police boraine ont aperçu un amas de déchets qui dépassait des barrières délimitant une propriété située à Colfontaine. Ces mêmes barrières semblaient même ployer sous le poids des encombrants.

Intrigués par ce monticule composé de frigos, de boilers et autres objets, les policiers, accompagnés des policiers de proximité, ont mené l’enquête pour en savoir plus et tirer tout cela au clair. Le moins que l’on puisse écrire, c’est que ce qu’ils ont découvert laisse sans voix : il s’agissait en réalité d’un centre de tri non agréé. Quelque 30 mètres cubes de déchets divers étaient ainsi entreposés sur un terrain d’une superficie approximative de 450 mètres carrés.

Selon la police, le propriétaire des lieux y collectait et recueillait les objets dont les particuliers souhaitaient se débarrasser, tout cela sans disposer des autorisations adéquates. De nombreux PV environnementaux ont été rédigés à son encontre pour diverses infractions, par exemple être collecteur et exploiter un centre de tri sans autorisations préalables, ne pas posséder de permis d’environnement. Les PV seront transmis sous peu au procureur du roi de Charleroi, en charge des infractions environnementales.