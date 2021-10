La vaccination va pouvoir reprendre à Dour. Le bourgmestre, Carlo Di Antonio, a en effet annoncé l’ouverture à partir du 12 novembre d’un centre de vaccination dans l’entité. Il prendra place au sein de l’office du tourisme du Belvédère situé au numéro quatre de la rue de France. Il sera ouvert quatre jours par semaine et accessible aux habitants de la commune de Dour ainsi qu’à ceux des communes voisines. Les bourgmestres de Hensies, Quiévrain, Honnelles et Boussu ont d’ailleurs été avertis de la bonne nouvelle par Carlo Di Antonio.

Les accords ont été conclus ce mercredi 20 octobre. "Nous avons finalisé un accord avec les services régionaux permettant l'ouverture d'une antenne de vaccination sur l'entité douroise", informe Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. "Je tiens à remercier le Docteur Hubert Pépin, les services de l'AVIQ et les équipes de la Ministre Christie Morreale qui ont permis l'ouverture du centre de vaccination de l’entité douroise."

A partir du 12 novembre prochain, les Dourois ne devront plus faire la route jusqu’à Mons afin de se faire vacciner. Une bonne nouvelle donc en cette période de regain des contaminations. "A partir du vendredi 12 novembre, il sera possible de se faire vacciner à Dour au 4 rue de France, office du tourisme du Belvédère", explique Carlo Di Antonio. "Il sera possible d'y recevoir soit le rappel, soit une première dose pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés."

Les communes voisines pourront également profiter de ce tout nouveau centre de vaccination. "L'antenne sera ouverte à raison de quatre jours par semaine et il sera accessible pour les dourois et les habitants des communes voisines", poursuit Carlo Di Antonio. "J'en ai averti les Bourgmestres des communes de Honnelles, Hensies, Quiévrain et Boussu. Je me réjouis qu'une telle antenne puisse voir le jour sur notre commune. Cela évitera à nos ainés de devoir se rendre à Mons notamment pour le rappel (troisième dose)."

A noter également que les séniors de l’entité douroise ont ou devraient prochainement recevoir une invitation à recevoir leur troisième dose de vaccin. Elles pourront désormais décider de se rendre au centre de vaccination de Dour.