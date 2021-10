C’est un beau projet qui vient de se concrétiser sur l’entité de Jurbise. Un nouveau chenil communal pour les chiens errants vient en effet de voir le jour. Après plusieurs mois de travaux, le nouveau bâtiment est désormais accessible et pourra de ce fait accueillir les chiens trouvés sur la voie publique. Ceux-ci pourront y être hébergés temporairement, le temps que les propriétaires se manifestent ou que de nouveaux adoptants soient trouvés.

Le service de médiation pour animaux (SMEP) avait vu le jour en 2003 à l’initiative de deux employés communaux, Frédéric Claus et Michel Dupont, qui est depuis décédé. "Il aurait été fier que ce service auquel il tenait tant perdure de cette manière", souligne-t-on du côté de l’administration communale. Le chenil communal a été construit de telle sorte qu’il pourra accueillir quatre chiens de taille différente. Des membres du personnel formés s’occuperont des pensionnaires et les services de police y auront accès à tout moment.

Ce service, s’il vise à mieux prendre en charge les animaux domestiques, n’a pas vocation à jouer le rôle essentiel des refuges : il doit être vu comme un support supplémentaire pour répondre à une problématique urgente. Il peut dès lors être contacté lors de la perte d’un chien afin que sa description soit transmise aux autorités, aux refuges, éventuellement à la police, lors de la découverte d’un chien errant, le temps qu’un avis de perte puisse être lancé. Au bout de 15 jours sans résultat, l’animal pourra être proposé à l’adoption.

La commune de Jurbise fait donc un pas de plus en faveur du bien-être animal. La mise en service de ce chenil communal vient compléter une offre qui s’était déjà étoffée en juin dernier au bénéfice des propriétaires de chiens, via l’ouverture d’un dog park en juin dernier. Totalement sécurité, cet espace permet aux maitres et à leurs fidèles compagnons de pratiquer l’agility, un sport canin où le premier accompagne le second sur un parcours d’obstacles.