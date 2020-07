Les cinéphiles n’auront jamais été à ce point choyés. Un peu partout cet été, des projections en plein air sont organisées à l’initiative de communes en collaboration avec divers partenaires. Quiévrain ne fera pas exception puisque la commune relance les Toiles Quiévrainoises en plein air. Une initiative des autorités locales et du plan de cohésion sociale, avec la participation du service cinéma de la province de Hainaut et de Libération Films ASBL et le soutien de la Wallonie.

Trois séances seront ainsi organisées en plein air, dans les trois villages de l’entité, en juillet et en août. La première séance aura lieu ce vendredi 24 juillet. Les spectateurs pourront découvrir Hors Normes, le dernier film du duo Toledano et Nakache (Intouchables, Le Sens de la fête) avec Vincent Cassel et Reda Kateb, sur la Place d’Audregnies.

Le 7 août, c’est sur la place de Baisieux que le cinéma s’installera. Au programme, la comédie Play d’Anthony Marciano avec Max Boublil dans le rôle-titre. De quoi replonger dans les années 90’ ! Enfin, la troisième et dernière séance de ces Toiles Quiévrainoises est programmée le 21 août prochain à Quiévrain, dans la cour de l’ancien bâtiment des Contributions. "Le voyage spatial sera total avec Ad Astra, réalisé par James Gray et mettant en scène Brad Pitt", promet la commune.

Ces trois séances seront proposées au coucher du soleil, l’entrée est gratuite et la réservation est indispensable auprès du service Culture (065/450.470 - florian.nisolle@quievrain.be). Les normes sanitaires seront évidemment de vigueur via la mise en place d’une entrée et d’une sociale, le respect de la distanciation sociale entre les sièges et la mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée. Les spectateurs sont invités à porter un masque lors de leur arrivée et lors de leurs déplacements.

Un service de navette au départ de Quiévrain est également proposé par le plan de cohésion sociale sur réservation (065/458.997 - cohesion.sociale@quievrain.be).