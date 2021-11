Khalid Saifi ne doit sa réussite qu’à lui-même. Après avoir fait ses premières armes en tant que peintre en bâtiment dans une entreprise, le Colfontainois fondait sa propre entreprise, SK Decor. Aujourd’hui, il fait partie des 12 entrepreneurs sélectionnés dans le cadre de la seconde édition de Start noW, organisée par Starter Wallonia et destiné à élire l’entrepreneur de l’année. Les votes sont désormais ouverts et le candidat espère être soutenu par sa clientèle.

"C’est grâce à elle que j’en suis là", insiste Khalid Saifi. "C’est aussi grâce à SACE Entreprendre et à l’ADL Colfontaine car ils m’ont aidé à me lancer. J’ai acquis de l’expérience et j’ai été encadré en apprenant à gérer une entreprise et tout ce qui tourne autour : marketing, réseaux sociaux, contact clientèle,… J’ai pu développer mon réseau, assoir mon entreprise et développer mon chiffre d’affaires."