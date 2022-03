Il y a un peu plus d’un an, en janvier 2021, la Région wallonne approuvait le plan local de propreté (PLP) de la commune de Jurbise, qui planifiait une série d’actions à mettre en œuvre afin d’améliorer la propreté sur son territoire. Parmi celles-ci, on retrouvait notamment une campagne de sensibilisation "Jurbise plus propre". Cette dernière s’apprête à débuter et prendra la forme d’un concours.

"Le diagnostic réalisé dans le cadre du Plan local de propreté a montré qu'un des problèmes majeurs constatés sur le territoire de Jurbise repose sur la présence, relativement importante, de déchets sauvages (des canettes et des emballages plastiques principalement) et de dépôts clandestins dans certaines zones cibles de l’entité ou à certains moments particuliers", explique-t-on du côté de la commune.

Les abords des écoles et des terrains de sport, les zones naturelles comme les bois, terres agricoles, routes de campagne, prés et sentiers sont notamment des lieux plus propices aux incivilités. "L’une des solutions préventives proposées dans le PLP pour venir à bout de ce problème repose sur une meilleure conscientisation des visiteurs à ces problématiques et à une plus grande implication des citoyens dans la préservation de leur cadre de vie."