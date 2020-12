En cette période troublée, certains trouvent un peu de réconfort dans la magie de Noël. Pour mettre un peu de baume au cœur des citoyens, la commune de Boussu, via son plan de cohésion sociale, a décidé de mettre sur pied un concours d’illuminations de Noël. Baptisé « Boussu, ma belle », il poussera chaque ménage à redoubler de créativité pour rendre son habitation étincelante.

"Compte tenu du contexte sanitaire, nous n’avons malheureusement pas la possibilité d’organiser notre marché de Noël ou des parades pour animer les quartiers. Même Saint-Nicolas ne pourra pas se rendre auprès des enfants", regrette Sandra Narcisi, échevine du plan de cohésion sociale. "C’est une période difficile mais nous avons eu l’envie de faire participer les gens."

Chaque participant est donc invité à décorer sa façade dans l’esprit de Noël, à la prendre en photo et à envoyer cette dernière à l’administration communale (secretariat.pcs@boussu.be). "Nous espérons évidemment avoir de nombreux retours. Nous sommes conscients que décorer une façade peut revenir cher. Nous insistons donc sur le fait que le but principal de l’opération n’est pas d’avoir la plus belle maison mais bien d’éclairer tous les quartiers de l’entité."

Le concours sera clôturé le 20 décembre. L’ensemble des photos réceptionnées sera alors publié sur la page Facebook officielle de la commune et les votes seront ouverts. La photo ayant récolté le plus de "j'aime" sera la grande gagnante. "2020 n’a pas été une année facile. Ce concours n’est en soi pas quelque chose d’exceptionnel mais dans ce contexte, il a du sens."

On notera que d’autres initiatives solidaires seront prochainement mises en place par le plan de cohésion sociale. Des colis-repas seront par exemple distribués aux personnes ayant vécu une perte de revenus. Un réveillon solidaire « chez vous » sera également proposé.