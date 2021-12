De plus en plus de communes souhaitent impliquer les jeunes dans la vie politique de leur entité. C’est le cas de Quiévrain qui organise depuis plusieurs années des conseils communaux des enfants. La commune vient désormais de s’associer à l’asbl CRECCIDE, spécialisée dans l’organisation de conseils communaux pour jeunes, afin d’organiser également des conseils communaux des jeunes. Les élèves des écoles de l’entité, âgés de 12 à 16 ans, pourront se porter volontaire pour y participer.

Le conseil communal des enfants est donc bien instauré dans la vie politique de la commune de Quiévrain. C’est désormais au tour des conseils communaux des jeunes de suivre le pas. "Un conseil communal des enfants devaient normalement être organisé dans les prochains jours", indique Frédéric Depont, échevin à la commune de Quiévrain. "Il est finalement repoussé en raison des nouvelles mesures sanitaires en vigueur dans le pays. Des conseils communaux des jeunes verront également le jour lorsque la situation sanitaire le permettra. Notre affiliation à l’asbl CRECCIDE permettra de coordonner tous ces rendez-vous pour enfants."

Alors que les conseils communaux des enfants sont réservés aux élèves de cinq et sixième primaire de l’entité, les conseils communaux des jeunes seront accessibles à leurs aînés, âgés de 12 à 16 ans. "Les enfants qui participeront aux conseils communaux des jeunes auront la possibilité de donner leur avis sur les décisions que la commune envisage de prendre et pourront également participer aux activités mises en place", poursuit Frédéric Depont. "Nous pourrons également voir et connaître leurs attentes et discuter de leurs projets avec eux. Plusieurs initiatives intergénérationnelles sont d’ailleurs déjà planifiées."

Certains projets abordés au sein du conseil communal des jeunes pourront être mis en place par la commune de Quiévrain. "Les débats qui se tiendront lors des conseils communaux des jeunes devraient être plus concrets comte tenu de leur âge plus avancé. Nous pourrons donc envisager de mettre en place l’un de leurs projets", conclut Frédéric Depont.

Pour participer, il faudra donc être âgé de 12 à 16 ans et être inscrit dans l’une des écoles de l’entité. Le premier conseil communal des jeunes de Quiévrain devrait se tenir dès que la situation sanitaire le permettra.