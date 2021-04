C’est une enquête qui a porté ses fruits, un nouvelle fois grâce aux caméras de surveillance installés sur le territoire de la zone de police borain et à son Bureau d’Investigation Judiciaire (BIJ) ! Un cyclomoteur volé dans la nuit du samedi 17 avril au dimanche 18 avril dernier à Quaregnon a en effet pu être retrouvé et restitué à son véritable propriétaire.

Grâce aux images enregistrées par les caméras, les policiers du BIJ ont pu suivre les personnes ayant dérobé le deux roues et les identifier. C’est ainsi que vendredi dernier, le 23 avril, nos policiers sont intervenus au domicile des trois suspects. Non seulement, le cyclomoteur a été retrouvé dans la cour de l’un d’entre eux mais les policiers ont aussi découvert six plants de cannabis et une arme de type pistolet.

Contacté, le magistrat de garde a ordonné que le cyclomoteur soit restitué à son propriétaire, que l’arme soit saisie et les plants de cannabis détruits.