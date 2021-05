Certains ne reculent décidément devant rien. Ce vendredi aux alentours de 15h40, un conducteur a procédé à un demi-tour alors qu’il approchait d’un contrôle organisé par six motards de la zone de police boraine, au niveau de la route de Bavay, à Frameries. Se sentant coincé, l’automobiliste n’a pas hésité à engager une course-poursuite avec les motards, traversant plusieurs entités de la région.

Le conducteur a emprunté la route de Pâturages, à Noirchain, et s’est finalement dirigé vers le carrefour du cheval blanc (Asquillies) pour reprendre une nouvelle fois la route de Bavay. "À ce moment-là, il a manqué de peu de renverser deux motards qui tentaient de lui bloquer la route", commente Bertrand Caroy, responsable du service circulation routière à la zone de police boraine.

Le fuyard a poursuivi sa route, se dirigeant vers le zoning de Frameries. "Il s’est alors dirigé vers la Cité Bellevue et a traversé plusieurs pelouses. Il a continué vers la rue Ferrer, a rejoint le centre de Frameries par les petites routes, a rejoint Eugies et fait un nouveau demi-tour pour prendre la direction de La Bouverie." Loin d’avoir dit son dernier mot, le conducteur a, au niveau de la rue de l’Industrie, pris la direction de Quaregnon, puis de Flénu et finalement de Jemappes.

C’est au niveau de la Cité du Coq que les choses se sont compliquées pour lui. Toujours sur ses talons, deux motards sont parvenus à le coincer. "Il a abandonné son véhicule et a tenté de prendre la fuite à pied mais il a pu être rabattu par les policiers vers d’autres motards." L’individu a finalement pu être interpellé. À bord de son véhicule, les policiers ont découvert entre 500 et 600 grammes de marijuana, ce qui laisse préjuger de ses activités.

La zone de police de Mons-Quévy est intervenue en renfort afin de disperser les curieux. L’individu, déjà connu des services, a été ramené au sein des locaux de la zone de police boraine où il sera entendu pour mise en danger, entrave méchante à la circulation et rébellion armée.