C’est une problématique qui se généralise et qui se veut d’autant plus importante dans les villages ruraux. La fermeture des agences bancaires et la disparition des distributeurs de billets compliquent la vie des citoyens qui souhaitent retirer de l’argent cash. Alors qu’il s’agit d’un service de proximité, profiter de pareils dispositifs à deux pas de chez soi devient donc un luxe. À Quévy, les discussions avec la société Batopin avaient été lancées il y a un peu plus d’un an.

Et elles ont abouti. "Un distributeur Batopin sera installé dès cette année dans une cahute au niveau de Quévy-le-Petit", confirme Florence Lecompte (PS), bourgmestre "Nous n’avons pas de date précise mais on nous l’annonce bien pour 2022. Nous sommes également en discussion pour pouvoir un accueillir un second sur le territoire de Givry. Les pourparlers sont engageants, le distributeur pourrait être installé au sein de la maison inhabitée d’un particulier."